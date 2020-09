In bun spiert e schlantsch positiv, quai po sa pigliar. Uschia pari almain tar ils giuvens Medelins. Malgrà che la populaziun da la val è dapi onns en digren, regia tar ils giuvens ina atmosfera positiva per lur val.

La Val Medel cumbatta dapi onns cun ina digren da la populaziun. Quest fatg n'è betg sa midà. Dentant pari actualmain da dar in bun schlantsch tar ils giuvens e las giuvnas Medelinas. Plirs vulan turnar enavos en la val ed abitar, auters cumpran chasas ni surpiglian manaschis e vulan restar en la val.

Che quest spiert positiv po era esser bun per organisar festivals durant in temp ch'ils blers desistan da far quai, mussa l'ultim exempel. Enta Medel è vegni chantà e sunà questa stad.

Ord l'archiv

Nagina scola, nagina musica, mancanza da lavurers, trais fatgs ch’han tuts trais la medema raschun e consequenza: la depopulaziun. En tut las regiuns rumantschas è la populaziun sa sminuida ils davos onns, ma nagliur uschè ferm sco en la Val Medel.