Il dumber da funtaunas dad Antonino Di Bella vegn adina pli grond. L'emprima funtauna creada da l’artist è stada quella a Sogn Placi, la segunda è vegnida sin la plazza dal ressort Catrina ed uss hai dà ina nova en il vischinadi da Mumpé Medel. L’incumbensa da far quella ha la cooperaziun d’aua dal vischinadi da Mustér dà, la raschun è che las cooperaziuns d’aua en la vischnanca vegnan unifitgadas e uschia schliadas. La funtauna duai perquai regurdar a questa cooperaziun d’aua, ma betg sulet.

Cifras e figuras

La funtauna actuala regorda surtut cun sias cifras a plirs eveniments en il vischinadi. Uschia ha il triangul or da betun da duas varts la lunghezza da 2020 millimeters, l’onn da construcziun. La vart davos ha ina lunghezza da 1836 millimeters l’onn dal brischament total dal vischinadi. Sin lezza vart è era si in dragun or da metal. Quel ha las medemas siluettas sco ils cunfins actuals dal guaud e da las chaglias en il conturn da Mumpé Medel, di l’artist Antonino Di Bella.

Mintgin è preschentà en las figuras sin la funtauna

Las figuras ch'èn sin la funtauna èn fatgas a moda abstracta or da fier. Ellas simboliseschan persunas ed eveniments, di l’artist. Uschia mintgin che possia vesair sasez en ina da quellas. D’ina vart hai sis figuras da l’autra set. Sch’ins fetschia uss sis giadas set, alura dettia quai 42 e gist tantas persunas vivian il mument en il vischinadi da Mumpé Medel.

Era possian ins far set plus sis e gliez dettia lura 13, en nossa cultura ina cifra da discletg, che simboliseschia il discletg dal brischament dal 1836, declera l’artist Antonino Di Bella. El haja ina tscherta relaziun cun cifras, forsa era tras sia professiun. L’ultima funtauna ch’el haja construì gliez na vegnia quai betg ad esser, ma nua e co la proxima vesia ora na vul l’artist anc betg tradir. Il mument saja el vi da crear la fossa communabla sin santeri da Mustér, e gliez haja uss prioritad.

Ord l'archiv: