Oriundamain era planisà in pool da marketing cun las pendicularas da Mustér, Andermatt-Sedrun e las uniuns da turissem d’Andermatt e Serdun-Mustér. Ma quai na saja era suenter discurs intensivs betg reussì, scrivan las pendicularas da Mustér. Uss vegnian las pendicularas da Sedrun-Andermatt e da Mustér ad elavurar in'organisaziun da marketing per promover la destinaziun senza las uniuns turisticas localas .

In milliun francs

Per l’entschatta duai questa organisaziun avair in budget dad in milliun francs. Ils dus acziunaris principals da las pendicularas Samih Sawiris e Marcus Weber vegnian a timunar l’organisaziun sco presidents dal cussegl d’administraziun. Il proxim temp vegnian els alura a preschentar in CEO cun experientscha internaziunala, scrivan las pendicularas da Mustér.

Il turissem dovra dapli acceptanza

Sco il president dal cussegl d’administraziun da las pendicularas da Mustér Marcus Weber scriva, saja ina da las grondas sfidas da svegliar dapli chapientscha per il turissem. Per ina part da la populaziun saja il turissem ina part da l’existenza e chattia uschia era sustegn. Ma per la gronda part da la populaziun saja il turissem betg uschè impurtant u schizunt ina chaussa negativa.

