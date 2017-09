Nova partiziun da parturir dal «Spital Regiunal Surselva» a Glion

Il «Spital Regiunal Surselva» ha avert ina nova partiziun da parturir da standard internaziunal.

La nova partiziun da parturir dal «Spital Regiunal Surselva» dispona da duas salas da parturir, ina cun bognera da parturir, ina stanza da famiglia, ina stanza speziala per far sitg ed ina stanza separada per tezzar l’uffant. Uschia dispona l'ospital tenor il directur Marcus Caduff d'ina partiziun moderna cun stanzas da parturir da standard internaziunal e che porscha tut las differentas pussaivladads da parturir.

Incumbensa da la regiun

La veglia partiziun da parturir datescha anc da l’onn 1983. Gia mo ord quai motiv saja stà necessari da renovar la partiziun. La raschun impurtanta saja dentant l’incumbensa da la Regiun Surselva da porscher ina tala partiziun.

E sch'els stoppian gia porscher quella partiziun, lura possia quella era esser da standard modern.

Turissem da parturir

Ina secunda finamira cun realisar quella partiziun da parturir moderna è era da carmalar natiers dapli dunnas che vulan parturir sin moda natirala.

Parturir a moda natirala vul dir che las dunnas vulan desister – sche pussaivel – da medicaments ni agids tecnics per parturir. Tenor ina da las spendreras da l’ospital porschan mo ca. 5% da las partiziuns da parturir en Svizra quella pussaivladad. Sche quai gartegia, gidass quai tenor Marcus Caduff era da mantegnair la partiziun da parturir ed en in tschert senn era l’ospital sez.

