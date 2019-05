La marca da Flem stettia per viagiar, cultura e natira e la marca Laax stettia per action, aventura e communitad. Ins desistia uschia da la strategia stagiunala da duas marcas. Dapi il 2005 è la destinaziun vegnida commerzialisada per purschidas da stad sut la marca Flem e per purschidas d'enviern sut la marca Laax.

RR novitads 12:00