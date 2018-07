Si Nagens en il territori da skis da l'Arena Alva da Flem-Laax na datti betg sulet runals ma era lungs mirs sitgs. Quels èn per part passa in kilometer lungs e 140 onns vegls. La Pro Laax vul mantegnair l'ierta culturala e rurala e per far quai ha ella survegnì agid si da la Bassa.

Ina emna lavuran ils emprendists da l'interpresa da construcziun Implenia per la Pro Laax e renoveschan ils mirs sitgs sin l'Alp Nagens. En tut èn 40 emprendistas ed emprendists dal segund onn d'emprendissadi ord l'entira Svizra da la partida, ha la manadra dals emprendists Valérie Frede ditg. Il motto dal camp social da quest onn è «crap sin crap». In mir sitg consistia ord da crappa ed il motto mussia bain che pass per pass creschia il mir, communabel cun la communitad, scriva l'interpresa.

Far experientschas d'ina tecnica veglia

Per ils emprendists saja quai era ina experientscha d'emprender ina tecnica da far mirs veglia, nua che ni maulta ni cement vegnan duvrads per la construcziun, declera l'expert da mirs sitgs Mathias Götsch. Pli baud avant 140 onns cura ch'il mir saja vegnì construì na devi naginas maschinas per transportar la crappa en il lieu, uschia ch'ils lavurers hajan nizzegià la crappa dal conturn ed uschia evità transports cun animals si da la val, raquinta Götsch.

Il di dad oz na possian ins betg pli imaginar tge lavur stentusa che quai saja stà da construir mirs d'ina lunghezza da radund 1'200 meters. Per mintga meter mir dovria quai in meter cubic crappa, uschia che per l’entir mir hajan ins duvrà radund 1’200 meters cubic crappa, di Götsch.

