La musica da tschaiver Las Lieurs, che organisescha il tschaiver cun cortegi a Trun, venda per l'emprima giada ad aspectaturas ed aspectaturs ina plachetta per gidar da finanziar il cortegi.

Per gidar a finanziar il til vul la musica da tschaiver Las Lieurs vender plachettas.

1'000 plachettas duain vegnir producidas e vendidas durant il til.

Ils spruhs sin las plachettas vegnan da commembras e commembers la Las Lieurs.

Quai che funcziuna senza problems tar cortegis da tschaiver en la Bassa, è strusch enconuschent en Surselva. Sulet l'Uniun da tschaiver Mustér venda dapi in per onns plachettas per finanziar il cortegi da tschaiver. Organisar in cortegi custa numnadamain spert in per millis francs. Quels sto la gugga, ch'organisescha il cortegi, pajar. A Trun è quai la musica da tschaiver Las Lieurs. Ella paja a mintga gruppa che sa participescha al cortegi ina pitschna summa en la cassa. Cun 25 enfin 30 gruppas è questa summa dentant betg pli uschè pitschna. E tiers vegnan las ulteriuras expensas per organisar in cortegi.

1'000 plachettas

Planisà èsi da producir 1'000 plachettas (buttuns radunds da metal e plastic, cun si davant in pled ni ina curta frasa) e da vender quellas per CHF 3.- per toc. La finamira da Las Lieurs è da cuvrir uschia 3/4 dals custs dal til. Il rest duai vegnir cuvert cun las entradas da las ustarias en tenda da festa ed en halla, ch'èn avertas durant e suenter il til.

Spruhs da Las Lieurs

Ils pleds e frasas sin las plachettas èn vegnidas proponidas da commembras e commembers da la musica da tschaiver. Elegì tge che vegn scrit sin las plachettas han la suprastanza da la gugga ed il comité d'organisaziun dal tschaiver. Impurtant èsi stà, ch'ils texts che offendian nagin e che tut ils visitaders dal til da tschaiver chapeschian els.

