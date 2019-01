Bleras alps grischunas n'han fin uss anc betg chattà persunal d'alp per la stad. Quai è sa mussà a l'inscunter annual da l'Uniun dal persunal d'alp al Plantahof. In dals pussaivels motivs èn las pajas bassas.

Ils davos onns è il dumber da persunas che vulan ir ad alp tschessà, quai di Giorgio Hösli il responsabel da la pagina d'internet «z'Alp». Uschia crescha era il dumber da las alps che tschertgan anc persunal.

Pussaivels motivs daco che pli paucas persunas vulan ir ad alp pudessan las pajas bassas sco era ils temps da lavur, da per part 11 fin 14 uras a di, esser. Las pajas per il persunal d'alp vegn mintg'onn contractà tranter l'Uniun da purs grischuna e l'Uniun dal persunal d'alp. Il Plantahof publitgescha alura las pajas per di en l'internet. In pastur d'alp vegn sin ina paja mensila da tranter 3'300 francs e 4'800 francs, in signun ina da tranter 3'600 francs e 5'200 francs. Las pajas n'èn dentant betg liantas per ina cooperaziun d'alp.

Dasper la paja è era la renconuschientscha per la lavur prestada in impurtant factur per il persunal d'alp.

Daco che las alps na pajan betg pajas pli autas è grev d'eruir. Daners per meglras pajas fissan avant maun. Dapi l'onn 2014 metta la Confederaziun a disposiziun pli auts pajaments directs per l'alpegiaziun. Ma mintga cooperaziun decida sezza, sch'ella vul impunder quests daners per pajas pli autas per il persunal u per in auter intent.

