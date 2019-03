La decisiun da clamar la populaziun ad ina saira d’orientaziun saja vegnida dals commembers da la societad da musica, declera il president Clau Maissen. La finala sajan 16 convischinas e convischins vegnids, quai saja plitost magher, di Clau Maissen. Ed era nagin uffizial da la vischnanca da Breil saja stà preschent, gliez haja trumpà surtut el, era perquai che la societad saja dapi decennis in'impurtanta pitga en la vita culturala dal vitg, di Clau Maissen.

Tut vegn a restar

Il mument dumbra la societad da musica Danis-Tavanasa 20 musicantas e musicants. Els na vivian per la gronda part betg pli a Danis Tavanasa, mabain vegnian els da Mustér fin da Flem ed ord da Val Son Pieder per sunar communabel. Dentant hajan tuts ina relaziun cun la fracziun, accentuescha Clau Maissen. Ma per pudair sunar in concert ni era per ir ad ina festa da musica dovra quai adina musicantas e musicants ord autras musicas, quai saja uschia gia dapi dapli che 10 onns di il president da la musica da Danis Tavanasa.

Optimistic da chattar dirigent

In dals motivs daco ch’ins ha clamà a l’orientaziun è era ch’il dirigent actual Hugo Schär ha demissiunà. El è stà al timun da la musica dapi il 1998. Ma Clau Maissen è la fin dal discurs sa mussà optimistic ch’els possian cuntinuar sco fin qua e ch’els chattian era in dirigent per lur musica.

