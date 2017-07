Open Air Lumnezia 2017 – mo senza daner blut

A l’open air po mo pli vegnir pajà mangiativas e bavrondas cun in chip integrà en il bindel d’entrada. Daner blut na vegn betg pli acceptà.

Quest onn tanscha ina bursa fitg pitschna per ir a l’Open Air Lumnezia. Ils visitaders pon numnadamain pajar bavrondas e mangiativas mo in chip ch'è integrà en il bindel d'entrada. Sin quest chip pon els chargiar la summa giavischada, dentant sin il pli 250 francs per giada e vis sur l'entira fin d'emna ina summa totala da maximal 1'500 francs. Quai che la liongia e la bavronda custa, vegn lura simplamain tratg giu da quella summa cun tener il chip resp. il bindel vid in sensur installà tar ils stans.

Plirs avantatgs

Tenor la pledadra da l’Open Air Lumnezia, Catia Tschuor, ha quai sistem plirs avantatgs:

Ils organisaturs na ston betg pli rimnar adina puspè ils daners bluts da las differentas bars.

Els han ina survista actuala da quai che è vegni vendì sin ils differents stans.

La controlla da vegliadetgna succeda automaticamain.

Cun tut quels avantatgs saja stà cler per il comité d’organisaziun, ch’els veglian manar en quai sistem a l’open air. Era auters festivals svizzers hajan gia fatg bunas experientschas cun quest sistem.

Chargiar ordavant

Ils organisaturs da l’open air recumondan da sa registrar ordavant online per quella funcziun dal bindel d’entrada. Uschia possian ils visitaders gia chargiar il bindel avant l’open air ed i saja era pussibel da sez chargiar suenter online daners sin il bindel durant il festival.

Suenter l’open air vegnian ils daners restants pajads enavos automaticamain sin il conto dal visitader. Plinavant sajan ils daners buc davent sch'il visitader perdi il bindel, perquai ch'els sappian quants daners ch'eran anc sin il bindel.

Il sulet dischavantatg da quest sistem da pajar electronic è tenor Catia Tschuor l'investiziun da plirs millis francs, che stoppia vegnir fatga per il sistem sez e per adattar la rait da WLAN e l'infrastructura electrica da l’open air.

