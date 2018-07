L'Open Air Lumnezia ponderescha da spluntar tar il chantun e tar Surselva Turissem per dumandar per dapli daners. Quai per pudair engrondir il secretariat che pudess lura surprender dapli lavur che vegn fatga oz voluntariamain.

Il mument vegnia l'Open Air Lumnezia or bain cun ils daners, simpel na saja dentant betg, uschia Norbert Cavegn il president dal comité d'organisaziun vers il schurnal regiunal dad SRF. I dovria enorm blera lavur voluntara per pudair metter sin pais l'open air. Perquai vul ins engrondir il secretariat cun anc ina plazza parziala. Per quai dovria quai dentant daners. E cunquai ch'ils organisaturs na vulan betg auzar ils pretschs dals bigliets duain ils daners vegnir da Surselva Turissem e dal chantun.

I dat gia daners

Da Surselva Turissem datti gia daners, quant blers na vulan ni Surselva Turissem ni Norbert Cavegn tradir – i saja dentant pli pauc che 50'000 francs. Da vart dal chantun datti il mument mo ina garanzia da deficit da 50'000 francs. I dat pia mo daners sche l'open air scriva sut il stritg in deficit.

Quai na vegnia er betg a sa midar proximamain, uschia Martin Jäger il manader dal departament per cultura. Il mument saja numnadamain in concept en lavur per reparter auter ils daners a la cultura. Avant che quel n'è betg sin maisa na dettia er betg daners. Ina varianta pudess dentant esser da far ina cunvegna da prestaziun cun l'Open Air Lumnezia.

