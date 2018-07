90% dals plazs ston esser occupads per che l'Opera Viva saja da la vart segira. Che la prevendita cuntanschia gia ils 80% ei per il manader da project Roman Benker in bun segn. Cumenzà ha la prevendita gia l'atun passà e l'emprima reclama èsi vegnì fatg il december. Ils davos onns èsi vegnì megliurar ils plazs uschia ch'ins sappia di ch'i haja anc adina buns plazs per l'opera.

Vender l'opera Carmen, quai giaja bain di Benker, l'opera saja uschè enconuschenta ch'ella sa vendia bunamain da sa sezza.

Ils protagonists

Avant ch'ins sa dentant vender insatge stoi dentant er vegnì producì. Perquai hai duvrà bleras persunas. Brida Janka e Rico Tuor èn dus che fan part dal chor da la Opera Viva, els giaudan la stad 2018 cun restar en Surselva e chantar per l'opera. Omadus en pir entras l'Opera Viva vegnir en contact cun il mund da las operas. Dapi il schaner van els ad exercizi da chant. Las davosas duas emnas avant la premiera saja in temps fitg intensiv. Ils solists e solistas chantian quasi mintga di. Vacanzas dettia quai lura pir l'auter onn cura ch'i na dat nagina Opera Viva. Quai è il motto da stad da Brida Janka e Rico Tuor.

