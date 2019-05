La regina da Babilon Semiramide stat en il center da l'opera en dus acts. Igl è in melodrama tragic cun intrigas politicas e la tragica da famiglia. Tant tar il toc sco tal, che n'è betg gist la pli enconuschenta opera dal cumponist Gioachino Rossini. Quai malgrà che Semiramide era durant il 19avel tschientaner ina da las operas che vegniva inscenada il pli savens.

Opera viva Sursaissa

Sco gia usità è Gion Gieri Tuor il dirigent per quella ovra. Era gia enconuschent è che Rudolf Mirer, l'artist indigen vegn a procurar per il maletg da tribuna. Tgi che vegn a surpigliar la reschia n'è anc betg enconuschent. Sco quai che Gion Gieri Tuor ha ditg, saja l'opera fitg adattada per il coro opera viva. Quai saja per el mintgamai in impurtant factur, cura ch'el fetschia la selecziun.

La premiera da l'opera Semiramide vegn ad avair lieu ils 31 da fanadur 2020.

