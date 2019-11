Il bogn da terapia a Glion è ina purschida per pazients ch’han gì ina operaziun ortopedica. In da quels è Silvio Albin da Trun. El e ulteriurs pazients nizzegian il mument quest bogn ed èn uss vegnids activs per spendrar quel.

Era per quest motiv, che la purschida d’in bogn da terapia è avant maun a Glion, hai jau tschernì la fisioterapia a Glion.

Ospital conferma brev averta

La direcziun da l'Ospital regiunal Surselva ed il cussegl d’administraziun han confermà la brev averta. Els vegnian en la proxima sesida dal cussegl d’administraziun a discutar la brev, ha confermà il president, Mathias Bundi.

Optimistic ma era realistic

La gruppa ch’ha scrit la brev è optimistica che la purschida po vegnir finanziada era en futur. Concret na possian els betg dir co, il mument manchian las cifras concretas. Ma senza quest bogn a Glion stoppian pazients da l’ortopedia ir fin a Cuira e quai chaschunia ulteriurs custs.

Era ils respargns tar l’economia publica stoppian vegnir resguardads en ina tala calculaziun. Cun ina optimala terapia suenter ina operaziun ortopedica possia il pazient medegiar pli svelt ed uschia puspè vegnir reintegrà en il process da lavur, di Silvio Albin ch’è stà manader da fatschenta da la SanaSurselva.

RR actualitad 17:00