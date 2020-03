Pader Ioannes Chottapadhyay ha gist fatg plirs studis da medischina avant che daventar pader en la claustra da Mustér. Uschia è el medi d’uffants, spezialist da malsognas tropicas e spezialist da public health, pia in che s’occupa cun epidemias e co far frunt ad ellas. Tranter auter ha pader Ioannes manà l’ospital dad Albert Schweizer a Haiti.

Mesiras dal Cussegl federal èn necessarias

El beneventia ch’il Cussegl federal haja prendì questas mesiras, di pader Ioannes. Per el sco expert sajan quellas dentant vegnidas in zic tard. Ma il principal saja che l’entira populaziun suondia las recumandaziuns da tegnair distanza e lura na vegnia il sistem da sanadad era betg a ses cunfins. Quai saja numnadamain per tut pretsch dad impedir. Il virus sez saja probablamain betg uschè privlus sco l’ultim coronavirus, ma el saja en mintga cas fitg infectus e perquai sajan las mesiras necessarias.

Models matematics

Sco pader Ioannes di, saja pussaivel cun models matematics da quintar ora, quant ditg ch’in'epidemia cun in virus cuzzia. Sin la pagina d’internet dal professur assistent al Center da biologia da Basilea, Richard Neher, saja pussaivel da far quests quints. El haja era fatg quai per pudair far ponderaziuns per la claustra ed il gimnasi, di pader Ioannes. Ma quant ditg che l'epidemia duria, saja dependent da las mesiras da protecziun.

Trais scenaris

En la teoria dettia quai trais scenaris. In saja da far nagut. Uschia saja da quintar cun blers cas era grevs da la malsogna e che las staziuns intensivas en ils ospitals sajan surchargiadas e ch'il sistem medicinal vegniss a collabar. Ma il virus fiss probabel atras la populaziun en paucs mais.

Il segund scenari saja la isolaziun totala cun in scumond da sortir rigurus. Quai saja sumegliant a l’agir en China, nua che la populaziun en las citads grondas sajan vegnidas isoladas. Uschia possian ins evitar ch’il sistem medicinal collabeschia, ma i saja fitg probabel ch’il virus returnia, cura ch’ins schluchia puspè las mesiras, di pader Ioannes.

Terz scenari è l’actual che la Svizra persequitescha

Il terz scenari saja quel da franar las infecziuns. Quai saja la metoda actuala dal Cussegl federal. Uschia saja il pli probabel garantì che las staziuns intensivas en ils ospitals na vegnian betg surchargiadas e ch’il sistem medicinal na collabeschia betg. E sch’el mettia uschia las datas en las calculaziuns alura saja il virus probabel surmuntà la stad 2021, di pader Ioannes. Uschè ditg saja probabel era da spetgar, fin ch’ina vaccinaziun saja sin il martgà, di il spezialist.