Il prezius relasch fotografic da pader Karl Hager (1862 – 1918) sa chatta a Mustér en claustra. Uss vegn quai stgazi digitalisà da la Fundaziun grischun per la fotografia.

In pionier da la fotografia en Surselva

Legenda: Pader Karl Hager. Pader Karl Hager

Cun 18 onns entra il giuven Karl Hager da Kaltbrunn en la claustra benedictina da Mustér. Sias emprimas fotografias fa el durant ses studi da scienza natirala a Friburg. El fotografescha chaus da serps per sia dissertaziun sur dals musculs da la missella da las serps.

Legenda: Pader Karl Hager

1907 emprenda pader Karl d’enconuscher Carl Schröter, enconuschent professar da botanica a l’ETH. Per Schröter e pli tard alura era per l'inspectur forestal federal Johann Coaz intercurescha e fotografescha en ils guauds en Surselva.

Legenda: Pader Karl Hager

En ina terza fasa sa dasda ses interess per il mintgadi da ses conturn, cunzunt per las lavurs purilas. Uschia documentescha el per exempel minuziusamain l'elavuraziun da glin.

Legenda: Las spatlunzas a Sedrun. Pader Karl Hager

Tgi che gieva cun el a fotografar, ha duvrà pazienza.

Legenda: L'avat Daniel Schönbächler. RTR

Ils davos onns ha avat Daniel Schönbächler mess ensemen tut las fotografias da pader Karl Hager che la claustra posseda. Nagin sa exact da quantas plattas da vaider ch’i sa tracta. Uss vegnan las plattas schubregiadas ed alura digitalisadas. Per questa lavur ha la claustra tschernì la collavuraziun cun la Fundaziun grischuna per la fotografia.

Legenda: Pascal Werner da la Fundaziun grischun per la fotografia elavura las fotografias dal relasch da Karl Hager. Fundaziun grischun per la fotografia

Tar sia lavur ha Pascal Werner da la Fundaziun chattà ina pitschna sensaziun, numnadamain fotografias da colur. La metoda da fotografar en colur (plattas autochromas) sviluppeschan ils frars Lumière 1903. Pader Karl Hager mora il 1918, pia ha el probablamain gia gì la chaschun da cumprar las plattas autochromas paucs onns suenter lur invenziun. En scadin cas èn quai enfin uss las pli veglias fotografias da colur fatgas en Surselva.

Legenda: Pader Karl Hager

Ina giada che tut las plattas da vaider èn digitalisadas è ina schelta da quellas da vesair sin la homepage da la Fundaziun grischun per la fotografia.