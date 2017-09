Panera a Luven è sin pirir

La pli auta planta da la Svizra sut Luven ha tuttenina cumenzà a pirir. Ils motivs n'èn betg enconuschents.

Questa primavaira han ins constatà sisum il spitg che la Panera setga. Actualmain è in terz da la planta vegliurd grisch e la roma perda las guglias. Tenor il president communal Aurelio Casanova ha l'uffizi forestal da la vischnanca da Glion l'intent da pinar la Panera. E quai anc en il decurs da quest atun. Motivs da segirtad e ristga sforzan probabel da prender quella mesira radicala. Per ils da Luven è quai ina trista sperdita. Ils 29 da december 2015 avevan els anc fatg ina festa per lur «Panera».

Planta giganta

L'onn 1915 aveva pader Karl Hager descrit per l'emprima giada questa planta. Lura aveva la planta ina autezza da 33 meters, 100 onns pli tard , il 2015 ha il vegliurd da 250 onns cuntanschì ina autezza da 48 meters quai è circa uschè aut sco ina tur baselgia. Ma la planta n’è betg mo auta, ella è era grossa e ferma. Per embratschar la planta dovr’ins almain sis persunas che dattan il maun ina a l’autra.

