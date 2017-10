Parc da rodas da vent sin il Vorab è bloccà

Per pudair planisar il project da l'Arena Alva da bajegiar rodas da vent sin il Vorab sto l'emprim il plan directiv da Glaruna vegnir adattà. La debatta en il cussegl chantunal glarunais pertutgant quella midada ha dentant lieu il pli baud l'entschatta 2018.

Il plan directiv dal chantun Glaruna prevesa per il mument mo la pussaivladad da realisar parcs da rodas da vent en la planira da la Linth. Per pudair realisar uschia in parc da la vart glarunaisa dal Vorab sto il plan directiv da l'onn 2004 l'emprim vegnir midà.

Midada dal plan directiv il pli baud l'entschatta 2018

Sco ch'il deputà e commember da la suprastanza communala da la vischnanca pertutgada Glaruna Sid, Fridolin Luchsinger, ha confermà sin dumonda da Radiotelevisiun Svizra Rumantsch, saja ina cumissiun dal cussegl actualmain anc vidlonder da preparar la tractanda. La debatta en il cussegl chantunal glarunais pertutgant quella midada haja dentant lieu il pli baud l'entschatta 2018.

Ed avant che quella midada dal plan directiv n'è betg fatga na sviluppescha l'Arena Alva era betg vinavant il project.

RR novitads 06:00