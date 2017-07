Parc da vent Lumnezia – era nov project vegn cumbattì

L’uniun «Gruppa d’interess Sezner-Um Su-Grenerberg» n'accepta betg il nov project redimensiunà per rodas da vent en la val Lumnezia.

A la radunanza generala da l’uniun «Gruppa d’interess Sezner-Um Su-Grenerberg» a Sursaissa Meierhof ha la suprastanza preschentà a las commembras ed als commembers il svilup dal project durant l’onn passà. Ina gronda midada dal project hai dà la fin november da l’onn passà. L'interpresa responsabla Altaventa Surselva SA è ida concurs ed ina nova interpresa, la Parc da Vent Lumnezia SA, ha surpiglià il timun. La nova interpresa ha gist era preschentà in nov project redimensiunà.

Mo pli 20 rodas e mo pli Lumnezia

Enstagl da 40 rodas da vent vegn mo pli discussiunà da ca. 20 rodas. E tut las rodas planisadas sa chattassan mo pli sin il territori da la vischnanca Lumnezia. Il territori da la vischnanca Sursaissa-Mundaun na fiss betg pli pertutgà. Tut quellas midadas han dentant tenor Gaudenz Alig, il president da la «Gruppa d'interess Sezner-Um Su-Grenerberg», nagina influenza sin las finamiras da l'uniun. La finamira resta d'impedir tuttas rodas da vent en quella regiun, emporta buc quantas, quant grondas ni en tge vischnanca.

Quatter pitgas da mesiraziun

Per il mument vegn discutà sur da quatter pitgas ch'i dovra per definir la spezia ed il dumber da pipistrels en la regiun nua che las rodas da vent èn planisadas. Quellas infurmaziuns dovri per l'examinaziun ecologica dal project. Ina da quellas pitgas exista gia (ella è vegnida duvrada per mesirar il vent), trais pitgas duain vegnir montadas da nov. La fin zercladur ha la Parc da Vent Lumnezia SA inoltrà la dumonda da bajegiar resp. per la midada d'intent da quellas pitgas. Tenor Gaudenz Alig ha l'uniun fatg recurs encunter quella dumonda, dentant na quinta el betg cun in success. Il recurs saja plitost stà in act per mussar, che l’uniun existia anc e saja anc activa.

Sur da la dumonda da bajegiar decidan la vischnanca Lumnezia ed il chantun Perquai che las pitgas n'èn betg en zona da bajegiar sto era il chantun dar ses consentiment las proximas emnas.

