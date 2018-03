Adina puspè sa decidan privats da surpigliar la tgira da parents. Saja quai la tgira da geniturs che dovran agid en la vegliadetgna, da fargliuns che han gì in accident u er d'auters parents che dovran sustegn. En Svizra vegn fatg uschia mintga onn lavur da tgira en la valita da 3,5 milliardas francs. La decisiun da surpigliar quella tgira dovra dentant ina buna preparaziun.

Acceptar ils agens cunfins

Tenor la manadra dal post da cussegliaziun «Viver en la vegliadetgna» da l'universitad da Turitg, Bettina Ugolini, ha la decisiun da tgirar in parent buc mo ina gronda influenza sin la vita da la tgiradra u dal tgirader. Pertutgads èn era ils partenaris ed amis, perquai che quella decisiun munta per exempel pli pauc temp communabel. Perquai saja fitg impurtant da sclerir ordavant, co exact che quella tgira duai vesair ora, tge agid extern ch'i dovria e co las finanzas vegnian regladas. Fitg impurtant saja dentant era, che la persuna che tgira prendia resguard sin ils agens basegns.

Pudair far vacanzas

Da temp en temp stoppia la persuna che tgira era avair la pussaivladad da far vacanzas per rechargiar las batterias. I dettia dentant memia paucas purschidas d'instituziuns che pudessan surpigliar la tgira per quai temp. Qua vesa Bettina Ugolini ina gronda necessitad da reagir per sustegnair meglier persunas che tgiran parents.

Ina decisiun che mida bler

Dapi 7 onns guarda Gabriela Vincenz da sia mamma. Questa decisiun ha ella prendì, cura che sia mamma ha gì dad ir per in temps en chasa da tgira per laschar tgirar ina plaja ch'era sa dada entras in'operaziun. Ella haja vis, che sia mamma na sa sentiva betg bain là ed er per ella na consteva quai betg. I na saja betg stà simpel da prender questa decisiun.

Mia mamma ha dà tut ensemen cun il bab per nus uffants, ed ussa sa chapescha quai da sasez, ch'jau guarda da mia mamma.

I saja ina lavur da set dis per emna, ma quai haja ella savì ordavant. In pau distanza dettia quai cun avair mintgina sia atgna abitaziun ed ina giada per onn fetschia ella fin duas emnas vacanzas. Durant quest temp saja sia mamma en ina chasa da Kneipp ed ellas possian avair omaduas vacanzas ina da l'autra.

