Las lavurs per sanar la via da la staziun e la punt Tgamuera a Sedrun duajan cumenzar anc quest onn. La sanaziun da la via saja necessaria ed era la sanaziun da la punt. Discussiunà ha il parlament sur d’ina varianta da sanaziun da luxus ed ina varianta pli simpla. Uschia è vegnì fatg la proposta da renunziar sin in passape. Quai avess purtà ina reducziun dals custs da radund 300'000 francs. La finala ha ina maioritad approvà la varianta proponida cun passape. L’argument principal è che la segirtad saja uschia garantida per ils peduns e la varianta proponida saja era ina investiziun per promover il svilup sin l’areal da la staziun a Sedrun.

Bogn Sedrun – cura vegn la sanaziun?

Il Bogn Sedrun è in tema che fatschenta dapi plirs onns il parlament communal. Uschia ha lez concedì il favrer 2017 in credit da planisaziun da 370'000 francs. Quest credit è vegnì surpassà per radund 23'000 francs e perquai dumonda la cumissiun in credit supplementar da questa summa. Per il parlament n’èsi betg propi chapaivel co in credit per ina planisaziun po vegnir surpassà. In parlamentari argumentescha che cun la summa concedida possia ina persuna s’occupar in onn e mez sulet cun quest project. Ch’ins na possia en quest temp betg sclerir tut ils puncts evidents, na saja quasi betg pussaivel. Tuttina ha il parlament approvà la dumonda per in credit supplementar.

Ulteriur credit da planisaziun refusà

La cumissiun ha dumandà per in ulteriur credit da planisaziun da 25'000 francs. Ils daners sajan per scleriments en connex cun daners en favur dal project. Per exempel en connex cun ina realisaziun d’in resort da vacanzas a Dieni, di il gerau Guido Monn. Il parlament ha refusà la dumonda, cun l’argument che la suprastanza saja responsabla da mirar per daners en favur dal project e betg la cumissiun. Era saja en cumpetenza da la suprastanza da decider ina tala summa.

Variantas vegnan anc quest onn sin maisa

Las trais variantas per sanar il Bogn Sedrun duajan anc quest onn vegnir preschentadas al parlament, ha la suprastanza confermà. Alura vegni decis, sch’il bogn a Sedrun vegn sanà per ina summa da 5,85 milliuns francs, ni sanà ed engrondì per tranter 7,8 e 10,8 milliuns francs.

Coronavirus e la vischnanca da Tujetsch

Sco il president da vischnanca da Tujetsch Beat Röschlin ha confermà, sajan ins en stretgas contractivas cun las autoritads chantunalas da crisa. Uschia haja la vischnanca prendì mesiras per reactivar per exempel l’anteriura chasa d’attempads per pussibilitar ina abitaziun da quarantina. Era hajan ins guardà ch’i dettia avunda meds da dischinfectar e mascras da protecziun.

