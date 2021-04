Las restricziuns da corona han era serrà las baselgias da quest mund. La davosa schluccada dal Cussegl federal lubescha maximum 50 persunas en baselgia. Per cuntanscher era quels che na pon betg vegnir en baselgia, ha il plevon da la plaiv da Sumvitg Sur Saji Vellavoor drizzà en in sistem per emetter la sontga messa sin Youtube. In cumpromiss che funcziunescha, che na remplazza dentant betg la messa tradiziunala.