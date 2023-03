cuntegn

Pass Alpsu - Tschient uffants ed in hippi bus

Dapi il 2010 datti ina tur da signal sin il Pass Alpsu. Ella duai esser in simbol per marcar la colliaziun da l'Alpsu enfin la mar. E la fundaziun «Leuchtturm Rheinquelle» vul inscenar e far enconuschent la regiun cun la tur. Mintg’onn organisescha ella eveniments culturals per quest intent.