En la regiun da Stgegia è il privel da lavinas grond. Dapi il 2001 èn 50 lavinas vegnidas giuadora, duas schizunt cura che la via sur il pass dal Lucmagn era averta. Uss vulan la Pro Lucmagn ed il chantun segirar quest tschancun.

1,3 milliuns per raits encunter la naiv

La suletta mesira ch'ha in effect en questa regiun èn raits encunter respectiv per tegnair la naiv. Quai vegn fatg sin in tschancun da 280 meters. Cun questa mesira pon ins dentant mo tegnair avert il pass 1-2 dis pli ditg l’enviern. La finamira saja da reducir la ristga da lavinas, ha Bernard Riedi da l’Uffizi da guaud e privels da la natira ditg en ses referat a la radunanza da la Pro Lucmagn. Las raits encunter la naiv vegnan construidas 2019 e 2020.

Nagins accidents ils ultims 19 envierns

L’enviern passa è il pass dal Lucmagn stà serrà durant 30 dis (media dals ultims 19 onns: 37 dis). 42 lavinas èn vegnidas giuadora u vegnidas siglientadas; 25 en il nord dal pass, 17 en il sid.

Ins ha dentant constatà ch’igl ha pli bler traffic sur il pass. Impurtant è per la Pro Lucmagn ch'i n'haja dà nagins accidents durant ils ultims 19 envierns.

Legenda: Radunanza da la Pro Lucmagn en l'ospizi da Sontga Maria. RTR, Hubert Giger

In recurs encunter il servetsch d'enviern

Sco il president da la Pro Lucmagn Martin Candinas ha ditg, haja dà in recurs encunter las lavurs dal servetsch d’enviern tranter Fuorns e Campra per ils onns da 2020-2029. La cuminanza da lavur Pro Lucmagn (Berther Bau und Industrie AG Mustér e Scaresa S.A. Blenio) ha recurrì a la dretgira administrativa dal Grischun. La Pro Lucmagn veva surdà las lavurs a la cuminanza da lavur Edelweiss che consista da duas firmas tessinaisas.

RR novitads 06:00