Il campiunadi svizzer da patinadi artistic per ils juniors U14, U15, U16 mussa che la halla da glatsch «Prau la Selva» a Flem correspunda a las norma per tals eveniments. Caroline Gasser, la presidenta dal comité d’organisaziun per quai campiunadi svizzer e co presidenta da l’uniun patinadi Flem – Surselva, discurra d’ina tradiziun da varga 30 onns che l’uniun s’engascha per il sport da patinar.

La glieud vegn gugent tar nus, e quai sur plirs onns. Surtut trenaders turnan adina puspè cun novas curriduras.

La regiun profitescha da quest eveniment. 60 curriduras e curridurs cun lur entir accumpagnament, sur trais dis, quai dat varga 500 pernottaziuns per questa fin d’emna.

Co i va vinavant cun la halla da glatscha da Flem quai decida il pievel a la votaziun il matg. La gruppa d’interess e l’uniun patinadi sin glatsch Flem - Surselva s’engaschan per mantegnair e renovar igl indriz existent. La vischnanca da Flem vul a lunga vista betg pli purtar il deficit che la halla chaschuna onn per onn.

