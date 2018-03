La Partida cristiandemocratica da la Cadi ha nominà ils candidats per las elecziuns dal Cussegl Grond ils 10 da zercladur. Sco gia il 2010 han ils delegads nominà in candidat dapli che quai ch’i dat posts.

I saja interessant che la populaziun possia eleger ord 5 candidats, ha il president da la PCD Cadi René Epp detg ad RTR.

Gia il 2010 aveva la PCD Cadi nominà in candidat dapli: 6 per 5 posts. Lura aveva quai chaschunà malaveglia per la persuna che na era betg vegnida elegida. Perquai n'hajan els betg nominà pli 2014 in ulteriur candidat per las elecziuns dal Cussegl grond. Quest onn hajan els dentant discurrì pli intensivamain sur da la tematica da preschentar dapli candidats che quai ch'i dat posts. Lur candidats sajan conscients da questa procedura.

Mo ina dunna

Mo ina dunna candidescha per la Partida cristiandemocratica. Els hajan tschertgà intensivamain en mintga vischnanca en la Cadi, quai dentant senza success.

Ils 5 candidats da la PCD Cadi

Gabriela Tomaschett-Berther, Trun (vedra)

René Epp, Tujetsch (veder)

Clemens Berther, Mustér (fin uss suppleant)

Francestg Cajacob, Mustér (fin uss suppleant)

Diego Deplazes, Sumvitg (nov)

Suppleants

Fabian Collenberg, Sumvitg (veder)

Flurina Bundi, Trun (nova)

La PCD Cadi tschertga anc 2 ulteriurs candidats

Cirquit da Rueun

Maurus Tomaschett, Breil (veder)

Suppleant

Sievi Sgier, Andiast (veder)

