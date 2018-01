Pendiculara Sedrun – Cuolm da Vi: In pass enavant

La regenza grischuna ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala. Quella era vegnida concludida da la vischnanca da Mustér ils 24 da settember 2017.

Cun questa approvaziun vegnan stgaffidas las premissas da la planisaziun dal territori per construir la pendiculara da Sedrun sin il Cuolm da Vi. La gronda part dal territori per quest project appartegn a la vischnanca da Tujetsch. Sia planisaziun d'utilisaziun per quest project è gia vegnida approvada cun il conclus da la regenza dals 7 da november 2017.

Instanzas politicas ston anc decider

Sco proxim stuessan il cussegl da vischnanca e la radunanza communala da Tujetsch conceder in emprest da 2.5 milliuns francs ed ils dretgs da passadi e da passar cun conducts. I n`è dentant betg anc cler cura che las instanzas politicas en Tujetsch decidan.

