Pendicularas Breil cuntentas cun acziun da prevendita

Enstagl dal pretsch regular da 715 francs han ins pudì cumprar enfin la fin matg 2017 l'abunament da l’onn da las pendicularas Breil Vuorz Andiast per sulet 490 francs. Passa 2’000 abunaments èn vendids. Ma betg tuts èn intgantads da quest’acziun.

L’acziun da prevendita cun pretschs fitg bass haja gì pliras finamiras. Surtut hajan ins vulì pledentar la giuventetgna, uschia il directur da las pendicularas da Breil, Beat Zenklusen. Ins veglia dentant en general dumagnar dapli giasts sin il culm. Uschia possian ins era auzar las entradas en la gastronomia.

Sche l’acziun è fin la fin in success u betg, dependa da blers facturs. Uschia po era Beat Zenklusen anc betg trair in facit economic. Quai possia ins lura natiralmain pir far suenter l’enviern.

Canibalisaziun da pretschs

Il cussegliader Roland Zegg manegia che l’acziun pudess gartegiar. Dentant mo sche l’offensiva da pretschs vegnia era accumpagnada d'autras acziuns ed activitads. Uschiglio procuria l’acziun tut tenor per ina canibalisaziun dal pretsch. Ed era envers ils vischins da Sursaissa ed ils auters partenaris en Surselva saja quai tenor Zegg schon spezial da lantschar ina tala acziun.

