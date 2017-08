Pendicularas Breil Vuorz Andiast vendan l’ustaria Burleun

Las pendicularas na pon betg finanziar la sanaziun dal restaurant e vendan el perquai en dretg da construcziun.

La vendita da l'ustaria Burleun n'è betg in mussament, che las pendicularas Breil Vuorz Andiast vulan sa concentrar sin la preparaziun da pistas ed il transport da giasts da vacanzas. Tenor il directur da las pendicularas Beat Zenklusen, stoppia il restaurant che sa chatta amez il territori da skis vegnir renovà urgentamain, las pendicularas n'hajan dentant betg ils daners per far quella renovaziun. Uschia hajan els decidì da vender l'ustaria per evitar quels custs.

Vendì en dretg da construcziun

Tenor Beat Zenklusen vegn il Burleun vendì en dretg da construcziun da 70 onns a l'interpresa Burleun Gastro und Event SA, ina interpresa ch'è vegnida fundada a posta per quai intent. Davos quella interpresa stat la Brügger Immotreuhand SA da Meiringen el chantun da Berna.

Renovaziun totala

Buc mo il tetg ed il stgaudament ston vegnir fatgs nov, per ademplir las leschas vertentas ston era la cuschina e las installaziuns sanitaras vegnir renovadas. En tut custa la sanaziun totala dal bajetg 1,5 fin 2 milliuns francs, schazegia Beat Zenklusen. Pervia da la vendita na vegnia dentant betg a dar grondas midadas en il Burleun, era ils gerants restian ils medems.

Cun las lavurs da renovaziun vegn cumenzà pir la primavaira 2018. Sin la stagiun d'enviern 2018/19 duess il nov restaurant lura vegnir inaugurà.

RR Total local 11:45