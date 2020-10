Las lavurs per ina chasa da parcar a Sontga Catrina e per in restaurant sin il Cuolm da Vi n'han betg anc cumenzà. Il motiv: Encunter la chasa da parcar hai dà ina protesta d'ina persuna privata. E las organisaziuns da l’ambient vulan che las pendicularas da Mustér adempleschian las pretensiuns en connex cun il nov restaurant.

Pendicularas na cuntinueschan il mument betg cun la planisaziun

Marcus Weber, l’investider dal resort Catrina e president dal cussegl d’administraziun da las pendicularas da Mustér, è indignà ch’i na giaja betg enavant pli spert. Ed il mument na cuntinueschan las pendicularas betg cun la planisaziun per quests dus projects.

Enstagl da promover il turissem impedeschian ins quasi il turissem.

Regenza sto decider davart plan da l'areal

Uss stoppia la regenza grischuna lubir il plan d’areal respectiv tractar la protesta. E pir suenter possia la vischnanca da Mustér dar la lubientscha da bajegiar. Quai ha Richard Atzmüller da l’Uffizi per il svilup dal territori dal Grischun confermà ad RTR. Dapli na possia el dentant betg dir il mument.

Ruaus da notg per la selvaschina

Ma er pertutgant il project per in nov restaurant sin il Cuolm da Vi n'è Marcus Weber betg cuntent. Las organisaziuns da l’ambient hajan protestà cunter il manaschi da notg. Quai conferma Cilgia Schatzmann dal WWF Grischun. Las organisaziuns da l’ambient hajan fatg attent, che la selvaschina – surtut capricorns, urblaunas e giaglinas selvadias pitschnas - na dastgia betg vegnir disturbada la notg, per exempel cun ir cun skis, gianellas ubain far excursiuns.

Quests animals ston pudair ruassar la notg - sco nus era.

Era la Confederaziun haja pretendì da resguardar il ruaus da la notg, scriva Cilgia Schatzmann.