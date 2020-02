Ils ultims onns ha l’investider e possessur da las pendicularas a Mustér Marcus Weber investì passa 150 milliuns francs. Uschia è vegnì realisà il resort Catrina cun ina capacitad da radund 650 letgs. Era è vegnida realisada entaifer trais onns la pendiculara da Sedrun sin il Cuolm da Vi en il territori da skis da las pendicularas Mustér. Tals gronds projects na sajan betg simpels da realisar entaifer in uschè curt temp, accentuescha Marcus Weber.

Nov restaurant sin il Cuolm da Vi – Catrina Sky

Il num na saja anc betg fix, ha ditg Marcus Weber a l’orientaziun publica en il resort Catrina ch’ha attratg ina gronda fulla da persunas. Ma uss saja cler ch’els vegnian a realisar in restaurant cun plazs per radund 100 persunas. Era èn planisadas installaziuns sanitaras, di Weber. Betg realisà po vegnir in spa e chombras per durmir, il chantun na lubeschia betg ina tala infrastructura ordaifer la zona da construcziun. Il mument è la lubientscha da construcziun anc betg dada. Cura ch'il restaurant è a fin na pon ins il mument betg dir. Marcus Weber quinta il 2021.

Grond basegn – chasa da parcar

La situaziun cun ils parcadis na cuntentia il mument nagin. Perquai è planisà ina chasa da parcar cun duas auzadas. Quella duai porscher plaz a 470 autos e custar 6,5 milliuns francs. La stad duai l’auzada sisum da la chasa da parcar servir sco plattafurma per plazzar in pump-trac da mountainbike. Dentant manca fin uss anc la lubientscha da construcziun da la vischnanca, ha Weber ditg.

Maletg 1 / 6 Legenda: In dals project che duai vegnir resalisà quest onn è la chasa da parcar. Fin muss mancan las lubientschas. RTR, Linus Livers Maletg 2 / 6 Legenda: Bleras persunas han visità l'orientaziun publica en il resort Catrina. RTR, Linus Livers Maletg 3 / 6 Legenda: Il nov restaurant sin il Cuolm da Vi vegn realisà senza spa ed attracziuns. RTR, Gionduri Maissen Maletg 4 / 6 Legenda: Marcus Weber, l'investider e possessur da las pendicularas Mustér. RTR, Linus Livers Maletg 5 / 6 Legenda: In dals projects che duai vegnir realisà il 2020 è la chasa da parcar davos il resort Catrina. RTR, Gionduri Maissen Maletg 6 / 6 Legenda: L'investider Marcus Weber è da buna luna avant la preschentaziun da ses plans. RTR, Gionduri Maissen

Lai per ennavar las pistas

Tut las lubientschas ha il lai planisà en il territori da skis. Quel duai vegnir realisà questa stad e servir sco reservuar per ennavar. Era duai dar pussaivladads da far pausa e da giudair il lai durant la stad, ha accentuà Weber. La stad proxima duai era vegnir realisadas dapli vias da mountainbike sin las pistas. Quellas duajan surtut servir per famiglias, ina tala purschida saja fitg tschertgada, ha ditg Weber. Ma era qua mancan anc per part lubientschas dal chantun.

