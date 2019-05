Anc la stagiun 2014/15 avevan las pendicularas vendì 1'030 pass da la Surselva. La stagiun passada ha il dumber vendì dentant muntà be anc 720 pass regiunals. Malgrà quest digren vegnia er en futur a dar questa purschida.

La purschida communabla da las sis pendicularas da la Surselva, il pass da la Surselva chatta mintg'onn pli paucs cumpraders. Uschia èn vegnids vendids la stagiun passada 720 pass da la Surselva. Quai è in minus dad 8,3% u 65 cartas pli pauc che la stagiun 2017/18. En cumparegliaziun cun la media da 5 onns è quai in minus da quasi 16%. la stagiun 2014/15 eran anc vegnids vendids 1’030 pass da la Surselva.

Purschida vegn mantegnida vinavant

Per il president da l’uniun, Maurus Tomaschett, èsi cler che la purschida vegn mantegnida vinavant. Ina limita minimala da cartas vendidas na dettia quai betg, ha ditg Tomaschett. La purschida sa drizzia cunzunt ad indigens, ma era a persunas cun ina abitaziun da vacanzas. Il pli savens vegn la carta cumprada en il territori da skis da Sursaissa, nua che er las pli bleras entradas primaras vegnan nudadas. Ma era l’Arena da skis da Sedrun-Andermatt ha nudà dapli entradas primaras la stagiun 2018/19 che anc la stagiun avant.

Ils ins pajan en il pool – auters survegnan

Las sis pendicularas commembras – quai èn l’Arena da skis Sedrun-Andermatt, las pendicularas Mustér, las pendicularas da Breil, las pendicularas da Sursaissa-Mundaun, las pendicularas da Val e las pendicularas da Laax – partan tuttas in uschenumnà pool d’entradas. Or da quest pool survegnan las pendicularas da Sedrun-Andermatt, da Laax e da Val daners. Las ulteriuras pendicularas han da pajar daners en il pool. Il motiv è che dapli pass da la Surselva vegnan vendids per exempel a Breil e Sursaissa.

Martin Hug succeda a Ruedi Büchi

Il responsabel per il manaschi da pendicularas tar l'Arena Alva a Laax e president da las pendicularas grischunas, Martin Hug, è vegnì elegì da nov en la suprastanza da las pendicularas Surselva. El remplazza Ruedi Büchi che banduna las pendicularas da Mustér e daventa sviluppader regiunal per la Surselva. Maurus Tomaschett resta president. Era part da la suprastanza fa Josef Brunner, president dal cussegl d'administraziun da las pendicularas da Sursaissa-Mundaun.

