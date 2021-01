Per il bainstar dals animals

Il giuven veterinari Fadri Vincenz da Vella avra ensemen cun sia partenaria ina nova pratica da veterinaris a Glion. Vinavant vegn el a cuntinuar la pratica veglia da ses bab a Vella en Lumnezia.

La raschun per la nova pratica Capricorn

Il giavisch dal giuven veterinari Fadri Vincenz è stà da lavurar en Surselva. Tar la pratica che ses bab aveva fusiunà avant otg onns n'ha quai betg funcziunà. Ed uschia ha el ussa fundà sez ina pratica.

Jau lavur gugent en squadras, ed jau vuless lavurar dapli cun acupunctura ed omeopatia era tar ils animals.

Pratica sin 400 meters quadrat

La nova pratica a Glion cumpiglia er in labor, uschia ch'ins po rugalar las lavurs sin quest sectur bler pli spert che fin ussa. En tut quinta Fadri Vincenz che quatter fin tschintg veterinaris pon lavurar en la pratica. Uschia saja era garantì in temp da lavur per ils emploiads, che correspundia als giavischs dad ozendi.

Glion sco avantatg

La pratica Capricorn sa chatta en il tract dal Hotel Eden, en il plaunterren. Quai è gist sper la staziun da Glion entamez il center. Fadri Vincenz è persvadì dal lieu, cuntanschibel era cun meds publics.