Sco bleras autras occurrenzas croda er l’Open Air Val Stussavgia puspè en l’aua. Quai han communitgà ils organisaturs. Per els na saja betg pussaivel da realisar las mesiras da la Confederaziun. Ultra da quai na veglian els betg far in festival cun in obligatori da purtar mascrina. Er na possian els betg garantir ch’ils giasts sa tegnian vid las reglas d’igiena e da distanza.

La proxima ediziun da l’Open Air Val Stussavgia duaja avair lieu mez da fanadur dal 2022.