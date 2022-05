Glindesdi saira è la forza electrica stada interrutta per part, sco che la Repower communitschescha. A las 18:25 è l'electricitad a Duvin, Peiden, Surcasti, Cumbel, Son Martin e Tersnaus crudada or per 44 minutas. Pitasch n'ha gì nagina forza electrica per bunamain trais uras.

La raschun saja stà il culp da chametg en in isolatur, quai che haja derschì la lingia d'electricitad. Pertutgads da l'interrupziun da la forza electrica sajan stads radund 600 clients.