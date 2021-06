Dapi dus onns dastga el ir persul – equipà cun tut quai ch'el dovra: Lantscha, crutschs, zangas, ed in pitschen fist da plastic e metal che ses bab ha zambregià per el ch'è exact 24 cm lung (dapi l'ultim onn sto il pesch esser 26 cm lung). Uschia po Sandro svelt controllar la grondezza dal pesch plus cun dar ina pitgada cun il fist sin il chau dal pesch er gist sturnir el.

Legenda: Sandro Sossai ha paglià in pesch da 28 cm. RTR

Trend anc betg arrivà en la Cadi

Sandro Sossai n'ha betg blers collegas che vulan er far la patenta da pestga. El na crai betg che quest boom da corona da far la patenta da pestga sa mussia er en la Cadi. Dentant quai saja er bun uschia, «perquai che lura hai jau dapli peschs per mai», di el e bitta la lantscha cun in svung or dal cumbel en il Rain.

Sandro ha ses lieus preferids per ir a pestga ed ha quest onn gia piglià insaquants peschs – er sch'i dat ils ultims onns pli paucs peschs en ils flums. Il chantun vul schanegiar ils flums e las populaziuns da peschs, uschia ch'els han mess or dapli peschs en lais. Dentant ir a pestga dasper in lai, fiss memia lungurus per Sandro Sossai: «Là èsi be da spetgar». El ha pli gugent in zic moviment – e schon trai insatge vid sia lantscha.