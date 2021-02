Quasi nagin enconuscha uschè bain las vias en la Cadi sco Pius Cavegn. Avant 30 onns è el vegnì pledà sco responsabel per las vias en la Cadi cun plazza da lavur a Mustér. Il svilup en la branscha da construcziun saja stà enorm quels onns. Uschia saja surtut la lavur manuala ida enavos e remplazzada da lavurs cun maschinas, di l’um ch’ha emprendì da survegliader da construcziun.

Plazza segira fin la pensiun

Cura ch’el haja survegnì quest post tar l’Uffizi da construcziun bassa eri el in giuven bab e insanua eria quai adina en il chau dad el, ch’el restia fin la pensiun en quest post, di Pius Cavegn. Era perquai che las sfidas sajan adina stadas autas ed uschia era interessantas. Las incaricas sajan adina stadas multifaras ed uschia na saja quai mai stà in sforz d'ir a lavurar. Ma per las notgs cun blera naiv e cun privel da lavinas, per lezzas na lascha il bab da trais figlias creschidas betg encrescher. Gia quest enviern haja el pudì surdar quai a ses successur e sulet observar ord la distanza la situaziun, ma tut funcziunia bain ed uschia possian ins era laschar dar, di Pius Cavegn. Ma propi realisà ch’el saja pensiunà ha el anc betg. Lungurus na vegnia quai segir betg, el haja da far avunda cun famiglia, hobis ed uniuns e sin quai sa legria el fitg.