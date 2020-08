Dischlocar 2'000 persunas per in lai da fermada

Igl è stà in project gigantic: Ils plans per in lai da fermada en la cuntrada dals vitg d’Andermatt, Hospental e Realp cun in mir da 208 meters autezza, in lai che vess pudì tegnair enavos 1,3 milliardas meters cubic aua.

Giuvens maltracteschan in inschigner

Ils emprims plans èn datads sin ils onns da 1920. Ma pir 1940 èn quels daventads pli concrets. Ina persuna ch'è stada involvida fitg el project era l’inschigner Karl Fetz. Sia incumbensa era stà da cumprar giaschoms e dischlocar ils abitants da la regiun. Il favrer 1946 han intgins giuvens maltractà el, ma la finala ha el pudì mitschar cun agid dal president communal e dal president dals burgais.

Gronda resistenza

La resistenza encunter il lai da fermada è stada gronda, sco Ludwig e Berta Regli sa regordan.

Legenda: Ludwig e Berta Regli SRF

La tatta da Berta, ch'aveva da quel temp passa 80 onns, haja gì scrit ina brev a ses figl e ditg tranter auter:

Wehrt euch bis aufs Blut!

La resistenza dals Uranais encunter il project, inizià da las Ovras electricas da la Svizra centrala, ha gì success. Il project è vegnì retratg definitiv l’onn 1951.

Ord l'archiv

Il project ad Andermatt n'è betg stà il sulet «project gigantic» daquel temp. L'emissiun «Cuntrasts» ha preschentà avant in onn quatter projects utopics dal cumenzament dal 20avel tschientaner.