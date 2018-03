Davent da gievgia ils 13 da mars enfin ils 26 d'october 2018 ston ins puspè quintar en dapli temp, sch'ins sto ir tras Schluein cun auto. Quai di entschaiva numnadamain la segunda etappa da la renovaziun da la via chantunala H19 a Schluein. En quella etappa vegn la punt amez il vitg remplazzada e la sortida en direcziun da Sagogn vegn reconstruida. Durant il temp da lavur è mo in vial da la H19 avert ed il traffic vegn reglà cun amplas. Plinavant vegn la sortida da la via da Sagogn serrada. Vul dir, sch'ins sto ir a Sagogn ni a Schluein vitg dadora, san ins mo pli far quai cun ir sin via chantunala enfin sur Sagogn, bandunar leu la via chantunala e vegnir da la via Fletg giuadora.

Maschina da furar dovra plaz

Serrada vegn la sortida a Schluein pervi d'ina maschina da furar. Ils cuntraforts da la nova punt, ella è pli lunga e lada che la veglia, ston vegnir fixads cun pals da betun. Da la vart da Laax èn quai 8 pals cun in diameter da 90 cm ed ina lunghezza da 22 m. La maschina che vegn duvrada per furar las rusnas per quels pals è uschè gronda, ch'ella blochescha la sortida. Enfin ils 28 da mars sto la sortida perquai vegnir serrada per tut traffic.

Suenter pastgas mo autos da posta

Suenter Pasca, cura che las lavurs da furar èn a fin, vegn la sortida vers Sagogn puspè averta – tenor il mainaproject da l'Uffizi da construcziun bassa Marc Loretz dentant mo per ils autos da posta. Per il traffic privat resta la sortida serrada. Il motiv è ch'il traffic sin la H19 sto vegnir reglà cun amplas da traffic.

Cun 6'000 enfin 10'000 autos per di dettia quai gia lungas colonnas avant duas glischs cotschnas. Sch'els avrissan anc la sortida vers Sagogn, stuess vegnir installada ina terza ampla. Quai muntass aunc pli lungs temps da spetga avant las duas amplas gia planisadas e lura funcziunass il traffic insumma buc pli.

Da Pasca e durant la stad (dals 14 da fanadur enfin ils 19 d'avust), cura ch'i na vegn betg lavurà sin il plazzal, vegn la sortida averta per tut il traffic.

Maletg 1 / 4 Legenda: Anc va il traffic sur la punt veglia a Schluein. RTR, C. Albin Maletg 2 / 4 Legenda: La punt nova è pinada per vegnir stuschada en il plaz da la punt veglia. RTR, C. Albin Maletg 3 / 4 Legenda: Durant il temp che la punt vegn remplazzada pon peduns e ciclists passar il plazzal sin ina punt erigida aposta. RTR, C. Albin Maletg 4 / 4 Legenda: Marc Loretz, il maina project da l'uffizi da construcziun bassa cun ils plans da la nova punt. RTR, C. Albin

