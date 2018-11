Il mars da quest onn ha la segunda etappa da la renovaziun da la via atras Schluein entschet en duas parts. La part cun la punt nova e la part cun la cruschada tranter la via principala, la via da Sagogn e la via dal vitg dador da Schluein. Ma era la via encunter la scola e la fermada d'Auto da Posta sa chatta tut gest en quest lieu. Las lavurs han cumenzà gia avant dus onns, ils impediments per il traffic datti però pir a partir dal mars 2018.

La pli gronda sfida è da tegnair si dretg il traffic cun radund 10'000 autos a di, da lavurar durant quest traffic.

En duas emnas circulescha il traffic puspè normal

Vegnir a fin sin termin, quai è ina satisfacziun. Las lavurs da ventschidas sco la cuvrida fina u tscha e là in detagl, quai po era spetgar fin la primavaira. Ma per la rumida da naiv èsi impurtant che l’emprima cuvrida saja fatga, uschia ils responsabels.

Reclamaziuns pervi dal plazzal n'hajan els betg gì bleras. En general haja la glieud giu gronda chapientscha, pir encunter la fin haja quai dà ina u l'autra perquai che las lavurs cuzzan uss gia relativamain ditg.

Maletg 1 / 5 Legenda: Be pli l'ultim toc da la via tranter la punt e la baselgia è anc d'asfaltar. RTR, Linus Livers Maletg 2 / 5 Legenda: Er la fermada da posta e l'entrada dal sutpassadi vegnan fatg nov. RTR, Linus Livers Maletg 3 / 5 Legenda: Il vial da charrar era adina asfaltà, era durant il temp da construcziun. RTR, Linus Livers Maletg 4 / 5 Legenda: 10'000 autos passan en in di il plazzal a Schluein. RTR, Linus Livers Maletg 5 / 5 Legenda: Eugen Duff e Marc Loretz, han stuì resguradar blers giavisch tar questa renovaziun. RTR, Linus Livers

