La plaiv da Breil tschertga in nov plevon.

Il plevon da Breil saja suenter lungas ponderaziuns sa decidì dad abditgar. El veglia viver a moda publica la relaziun cun ina dunna. La plaiv da Breil deplorescha sia decisiun. El saja stà in plevon prezià, giuven e fitg cumpetent, ina persuna respectada ed appreziada da giuven e vegl. Cun l'abdicaziun saja il plaschair d'esser confidà ad in plevon giuven cun spiert avert sa midà en tristezza ed haja chaschunà per malsegirezza sur da l'avegnir da la plaiv, scriva quella en ina communicaziun a las medias.

Plinavant metta la plaiv da Breil en dumonda il celibat sco tal. La plaiv scriva vinavant ch'ella sa dumondia quant ditg che la Baselgia catolica veglia anc ignorar il problem dal celibat che saja per adina dapli persunas giuvnas la raschun da betg s'engaschar en il servetsch da la baselgia.

Purschida actuala n'è betg pussaivel da mantegnair

La suprastanza haja prendì per enconuschientscha la decisiun dal plevon ed haja ensemen cun l'assistenta pastorala ed il cussegl pastoral prendì las emprimas disposiziuns transitoricas per il proxim avegnir. Malgrà tut l'engaschi na vegnia betg ad esser pussaivel da mantegnair vinavant la purschida actuala. La nova situaziun pretendia da tuts chapientscha e pazienza.

