Il program internaziunal pre-UGKD aveva il gimnasi da la claustra da Mustér introducì il 2016, anc avant il temp dal rectur actual. Cun quest program avessan scolars dal exteriur pudì far la matura svizra, uschia ch'il gimnasi avess era purschì quella dasper la matura grischuna. Mo la finala han ils scolars da l'exteriur mancà, e perquai hajan ils manaders dal gimnasi decidì avant in onn da sistir quest program/questa scolaziun, di Roman Walker. Quai ha gì consequenzas per ils tschintg scolasts ch'eran pladì per il pre-U.

Remplazzar mo dus scolasts

Quests scolasts (che vegnivan da la Bassa) avevan era in pensum en ils roms per la matura grischuna. Uss surpiglian ils auters scolasts (che stattan en la regiun) quests pensums. Quai munta ch'il gimnasi stoppia remplazzar mo dus scolasts. Els dus èn gia pladids: in scolast da matematica (che stat a Dardin) ed il dirigent Peter Werlen, successur da Clau Scherrer. Ina novitad positiva saja era che frater Paul haja terminà sia scolaziun e vegnia enavos en claustra sco scolast da chemia en tudestg ed englais. Il proxim onn da scola instrueschan 6 paders e fraters.

Bus da Mustér a Roveredo

Dentant cuntinuescha il gimnasi las stentas da tschertgar scolars d'auters chantuns e da l'exteriur. Els veglian carmalar scolars dal Tessin e da la Mesolcina a Mustér, di il rectur. Perquai cursescha il 2019 in bus tranter Mustér e Roveredo. Scolaras e scolars vegnan la dumengia saira e van a chasa venderdi saira, sch’il Pass dal Lucmagn fiss serrà l'enviern, pudess il bus ir sur il San Bernardino.

Cunvegna cun chantun Uri

Era cun il chantun Uri ha il gimnasi da la claustra da Mustér fatg ina cunvegna da scola. Quella prevesa ch'il chantun Uri paja ils daners da scola per scolars dad Andermatt, Hospental e Realp, ha il Departament d’educaziun da l'Uri confermà. En quest connex haja el era discurrì cun l’investider Samih Sawiris, che realisescha ses resort da vacanzas ad Andermatt. Sche persunas cumpran là abitaziuns ed abiteschan en il chantun Uri, pudessan els laschar ir lur uffants a scola a Mustér.

160 scolaras e scolars

Mo il gimnasi vul era tgirar enavant ils contacts cun il chantun Turitg e conturn. Ed era las stentas per scolars da l’exteriur cuntinueschan. Per l'onn da scola 2019/20 quinta Roman Walker che 4 – 8 scolars da la China vegnian a Mustér. E per il proxim onn da scola hajan els ina giuvna ed in giuven da la Namibia.

En tut ha il gimnasi da la claustra da Mustér il mument da quai da 160 scolaras e scolars.

