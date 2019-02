Il project «Lag Salischinas» è in dals gronds projects ch’ina uniun vul realisar ils proxims onns en Surselva. Uschia è planisà da realisar in lai da far bogn ed ina tratga da peschs. Ina part dal lai duai esser sut protecziun ed uschia betg accessibel a la populaziun.

Il project actual prevesa ina zona per far bogn e duvrar turistic, sco era ina zona da protecziun.

L’uniun «Lag Salischians» ha tenor il president da l’uniun Rino Caduff uss radund 850 commembers. La finamira da l’uniun è d’avair 1'000 commembras e commembers. Uschia saja pussaivel da mussar ch’il project vegnia purtà da bleras persunas. Ma per in'uniun n’èsi betg pussaivel da finanziar in project da tala grondezza e n'er betg sulet la vischnanca da Sumvitg possia purtar ils custs totals da tranter 10 e 12 milliuns francs, di Rino Caduff.

Problems cun aua è schlià

Il project ha gì da sbatter cun plirs problems. Per il danunder prender l’aua para l’uniun d’avair chattà ina schliaziun. Uschia vegn renunzià sin in lai cun aua sutterrana. Las examinaziuns tras l’Uffizi d’ambient hajan mussà che l’aua sutterrana na bastia betg per spisgentar sur onn il lai cun avunda aua, di Rino Caduff. Uss veglian ins realisar in lai artifizial cun aua d’in dutg u era cun pumpar l’aua en il lai.

Lingias d’auta tensiun ston davent

In dals gronds problems èn era las pitgas d’auta tensiun. Uschia mainan gist trais lingias tras il parameter dal lai planisà. Las lingias pli pitschnas da la Repower e da l’Axpo na sajan dentant betg in problem di Rino Caduff. Qua dettia quai in project per metter sut terra las lingias. Ma la lingia d’auta tensiun da la Swissgrid è in grond problem. L’uniun haja dentant gia giu contact cun l’interpresa ed ils signals sajan positivs, di Rino Caduff. La Swissgrid ha da lur vart confermà il discurs cun l’uniun. Las midadas stoppian vegnir approvadas tant da l’Uffizi federal d’energia, sco era tras l’Inspecturat federal d’installaziuns a current ferm, scriva Swissgrid. Senza recurs fissi uschia pussaivel da preschentar la soluziun sin il pli baud la fin dal 2020, scriva Swissgrid.

Anc pliras ulteriuras sfidas

Dentant conceda era Rino Caduff ch’i dat anc pliras ulteriuras sfidas. Uschia per exempel cun il bain puril. Els da l’uniun veglian pussibilitar al bain puril da pudair exister vinavant ed uschia veglian els ina buna soluziun cun ils pertutgads. Ma era cun la planisaziun dal territori dettia quai anc pliras rundas da contractivas conceda Rino Caduff.

Analisa da potenzial

Il mument ha l’uniun incumbensà in'interpresa externa d'examinar il potenzial dal project, era da mussar vias da pudair finanziar e da pudair alura manar in tal lai. Uschia na saja sulet cun in lai betg creà las plazzas giavischadas. Era manaschis per exempel dal turissem stoppian sa chasar en la regiun per pudair nizzegiar las sinergias, accentuescha Rino Caduff. Uss spetgan ins sin ils resultats da l’analisa. Quels vegnan spetgads la fin da mars, alura vegnia l’uniun ad elavurar il messadi per mauns da la vischnanca da Sumvitg per il credit da 250’000 francs. Alura stoppia la vischnanca da Sumvitg decider a l’urna sur da l'avegnir dal lai a Salischinas.

