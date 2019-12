Legenda: MAD / Polizia chantunala

A Rueun hai dà ier saira ina collisiun frontala tranter in auto da persunas ed in auto da posta. In um d'82 onns è vegnì blessà. Il manischunz era da viadi da Glion en direcziun Mustér cura ch'el è sa tschentà da l'autra vart da la via e collidà frontalmain cun l'auto da Posta che vegniva giu d'Andiast.

Il manischunz da l'auto ha stuì vegnì transportà en la rega en l'ospital chantunal a Cuira cun in trauma da la chavazza e dal tscharvè. L'auto è vegnì donnegià totalmain, l'auto da posta considerablamain. Durant las lavurs da rumida è la via stada serrada per radund 3 uras.

RTR novitads 10:00