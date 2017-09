Premi Zacharias per Reto Schmid

Cun sia marca da mangiativas La Conditoria, Sedrun-Switzerland ha Reto Schmid gudagnà en Germania il premi Zacharias.

Il premi Zacharias – il premi da communicaziun per pasterners – ch’è vegnì surdà per la 28avla giada, va per la segunda giada ad in'interpresa en Svizra. Reto Schmid ha pudì persvader la giuria cun ses concept da lavur da publicitad e marketing. El haja creà cun in product regiunal ina marca internaziunala e quai cun salvar la ferma colliaziun tar l’origin dal product. Cun sia «probabel pli pitschna turtetta da nuschs dal mund» saja quai gartegià ad el da sa posiziunar naziunal ed internaziunal en ils chaus dals consuments sco product da premium, scriva la CSM Bakery Solutions che surdat mintgamai il premi. Grond plaschair dal premi internaziunal ha sa chapescha era La Conditoria Sedrun-Switzerland sco quai ch'ella scriva sin sia pagina da facebook.

10 interpresas da la Germania, Svizra e l’Austria avevan cuntanschì la runda finala. Ord questas ha ina giuria elegì ils trais victurs. Cun il premi Zacharias onurescha la CSM Bakery Solutions da la Germania pasternarias, conditorias sco era lur associaziuns per la lavur da publicitad creativa e novas ideas da marketing per lur products.

Il num dal premi va enavos radund 300 onns tar il maister pasterner Andreas Zacharias. El aveva fatg in uschè numnà «Stollen» (ina petta cun fritgs setgentads e marzipan – enconuschent era sco «Weihnachtsstollen» u «Christstollen») da record cun la paisa da 1,8 tonnas. Questa acziun vala sco l'emprima acziun da marketing spectaculara en l’istorgia dals pasterners.