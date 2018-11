En sia sesida dal mardi ha il cussegl communal da Mustér approvà il preventiv e concedì in credit per in manaschi tecnic.

A Mustér ha il cussegl da vischnanca approvà il preventiv 2019. Quel quinta cun in gudogn da 180'000 francs tar expensas totalas da 15,4 milliuns francs. Da las investiziuns nettas planisadas en l'autezza da 2,91 milliuns francs van var 455'000 francs per las vias chantunalas e communalas, 1,16 milliuns francs per canalisaziuns e sereneras e 330'000 francs per projects forestals. Il cussegl ha er decidì da laschar il pe da taglia sin 120% e la taglia sin immobiglias sin 1,7‰.

Vitiers ha il cussegl da vischnanca da Mustér concedì in credit da 216'000 francs per ereger a Sogn Placi ina remisa per il manaschi tecnic.

