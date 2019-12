Falera quinta cun in surpli da 85'000 francs

La radunanza communala da Falera ha approvà ier il preventiv per l'auter onn. Tar entradas ed expensas da radund 6,8 milliuns francs quinta quel cun in surpli da bun 85’000 francs.

Il pe da taglia ha il suveran decis da laschar sin 75% da la taglia chantunala simpla.

Ils da Falera han plinavant approvà trais credits da total in mez milliun francs. Quai tranter auter per sanar la plazza da sport e da gieu e per il project Chinginas.

