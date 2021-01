Perquai che quest servetsch è dumandà pli e pli pauc ha l'uffizi federal da traffic decis da betg pli empustar la colliaziun d'enviern sur il pass da l'Alpsu, uschia ha communitgà la Viafier Matterhorn-Gottard.

Dumber da transports stabil dentant dapli custs

Dapi il 2011 è il dumber dals autos transportads cun il tren sa stabilisà sin radund 2'100 autos per enviern, quai dapi ch'il pass dal Lucmagn è avert l'entir onn. Ultra da quai avessan ins stuì far ils proxims onns investiziuns grondas. Il 2019 ha il maun public sustegnì mintga singul transport cun radund 200 francs. Cun las novas investiziuns fiss questa summa creschida sin bunamain 350 francs per transport.