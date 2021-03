Tge dastga ina persuna ch'ha gì la virola da corona far dapli, ch'auters che n'èn betg vaccinads. Dapertut sin l'entir mund vegn fatg ponderaziuns co ins pudess schluccar la vita a talas persunas che pon mussar in attest. Sceptichers quintan ch'ils cunfins da differents pajais vegnan ad esser averts mo per da quels ch'èn vaccinads. Excepziuns datti per viandar a Dubai. Là pon ins cumprar in viadi per 50'000 dollars che cumpiglia in mais vacanzas en in hotel da luxus, inclusiv las duas vaccinaziuns cunter corona. Pia la varianta per ils ritgs, ir senza e turnar cun vaccinaziun.

Dasper la mar mo persunas attempadas, perquai ch'ellas èn vaccinadas e sa chapescha era il persunal da tgira, perquai che lez ha gea er pudì laschar vaccinar cunter corona.

Openairs e kinos adatteschan lur program als vaccinads. Vul dir: program per 75 plus, films alv e nair e be bands sco ils Rolling Stones u Tina Turner, pia er 75 plus. La stad 2021 vegn ad ir en las annalas sco la stad dals seniors e da las senioras (Blumenkinder part 2).