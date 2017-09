Pro Flem-Cassons: In museum a Cassons

Radund 130 dals 2300 commembers e donaturs èn stads preschents a l'otgavla radunanza generala da la Pro Flem-Cassons ed èn sa laschads infurmar tranter auter era davart l'idea per in museum a Cassons.

La Pro Flem-Cassons ha stuì registrar l’onn passa enturn 300 extradas or da l'uniun. Il motiv è tenor il president Arno Krucker ch'ils commembers èn trumpads ch'i n’è betg reussì da salvar la pendiculara. Ina reducziun hai era dà tar il conto da donaziuns. Rodund 120'000 francs èn vegnids pretendids enavos dals donaturs, uschia ch'i resta anc strusch 940'000 francs sin quest conto. Las donaziuns èn vegnidas fatgas per salvar la pendiculara da Cassons. Damai che quest intent n’è betg pli pussaivel, vegnan ils donaturs infurmads sch’ils daners pudessan vegnir duvrads per in auter project. Els ston lura decider sch'els surlaschan ils daners era per il nov intent u sch’els vulan enavos els.

In museum ord la staziun da la pendiculara

Or da las retschas da la Pro Flem-Cassons è vegnida l’idea da funcziunar enturn la staziun da l’anteriura pendiculara a Cassons sco museum. Quai betg sco ultim era per pudair mantegnair ina da la cabinas, declera Arno Krucker. Perquai haja l’uniun giavischà da l’Arena Alva SA ch’ella dumondia la confederaziun da stuschar il termin per disfar il bajetg per dus onns. L’Uffizi federal da traffic ha dentant mo dà temp fin mez 2018 da preschentar in concept valabel per funcziunar enturn il bajetg sco museum. Sche quai na grategia betg sto il bajetg vegnir stgarpà giu. La suga ed las pitgas vegnan actualmain gia demontadas, ha ditg Martin Hug da l’Arena Alva SA. Sco emprim vegnian ussa la vischnanca da Flem, l’Arena Alva SA e la Pro Flem-Cassons a vegnir ensemen per sclerir tge ch’è pussaivel. Discurri na vegn tranter betg mo d’in museum mabain tranter auter era d’ina chamona en il senn da las chamonas dal SAC.

Preparativas ed examinaziun per la nova pendiculara

Igl è era vegnì infurmà davart il stan da las lavurs en connex cun la pendiculara futuristica che maina da Flem direct a Cassons. Sco quai che Martin Hug da l'Arena Alva SA ha ditg sajan ins vid preparar tut quai ch'i dovria per la revisiun da la planisaziun dal territori ch'i dovra per pudair realisar la pendiculara. Schi va tut tenor plan duai il pievel da Flem decider davart questa en la secunda mesadad dal 2018. Parallel sajan ins vid far las examinaziuns tecnicas dad ina tala pendiculara. La Pro Flem-Cassons sustegn l'idea da realisar questa pendiculara. Tenor Arno Krucker saja da sperar che questa vegnia realisada per uschia puspè arrivar a Cassons. L'alternativa saja d'avair nagut.